Akhisar krizde

Akhisar geride kalan 16 hafta sonunda rakiplerine sadece 11 gol atabildi. Manisa ekibi böylece ligin en az gol atan takımı olurken 16. haftalar itibariyle lig tarihinde en az gol attığı sezonuna ulaşmış oldu. Öte yandan yönetim golcü Rodallega ile sözleşme yenilemek istiyor.