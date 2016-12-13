Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor kulüplerinin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mehmet Selim Kosif'in de Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.
Öte yandan Adanaspor futbolcusu Edgar Silva'nın, Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi, kulübün teknik sorumlusu Eyüp Arın'ın da aynı müsabakada sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor da PFDK'ya sevk edildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:13
- Ruslardan Fenerbahçe yorumu
Toplam 6
Yorum
Sneijder_W Ligdeki puan durumunuza bir bakın. Galatasaray'ı tanıyacaksınız tamam mı ?!
- G.Saray’sız lig olmaz
Toplam 5
Yorum
MERT Riv riv riv. Bu yönetim için başarı ligde Fb nin üstünde olalım da kaçıncı olursak olalım.
- Bülent Uygun görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
MalatyalıKartal44 Hem boş boğazlık, hemde 8 yedikten sonra ilk ve son Türk teknik adam sen olacaksın Katara giden...
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