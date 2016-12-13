 Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'da! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Süper Lig'den 5 kulüp, 'da!

    Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'da!

    () Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , , , ve 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, , ve kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, ve kulüplerinin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 'ya sevk edildiği belirtildi.

    Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mehmet Selim Kosif'in de Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

    Öte yandan Adanaspor futbolcusu Edgar Silva'nın, Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi, kulübün teknik sorumlusu Eyüp Arın'ın da aynı müsabakada sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor da PFDK'ya sevk edildi.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:13
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