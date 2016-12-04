 Hasan kafayı Gönül’e çaktı! – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Hasan kafayı Gönül’e çaktı!

    Hasan kafayı Gönül’e çaktı!
    Maçın ilk yarısında bir pozisyonda Hasan Ali, topa kafa vurmak isterken arkadan 'ün kafasına vurdu. Gönül bu pozisyonda yere yığıldı. Tecrübeli oyuncu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından maça devam edebildi. Beşiktaşlı oyuncular Hasan Ali'ye sarı kart beklerken, Hüseyin Göçek maçı devam ettirdi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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