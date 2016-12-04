Hasan kafayı Gönül’e çaktı!
Maçın ilk yarısında bir pozisyonda Hasan Ali, topa kafa vurmak isterken arkadan Gökhan Gönül'ün kafasına vurdu. Gönül bu pozisyonda yere yığıldı. Tecrübeli oyuncu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından maça devam edebildi. Beşiktaşlı oyuncular Hasan Ali'ye sarı kart beklerken, Hüseyin Göçek maçı devam ettirdi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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