Paul Pierce emekli oluyor

Pierce, "theplayerstribune.com" adlı internet sitesinden yaptığı açıklamada, ekim sonunda başlayacak olan NBA sezonunun tamamlanmasının ardından basketbola veda edeceğini duyurdu.

Kariyerini, doğup büyüdüğü Kaliforniya eyaletinin takımlarından biri olan Clippers'ta noktalayacağını belirten Pierce, "Harika bir takımda iyi bir fırsata sahip olduğumu düşünüyorum. Şampiyonluk kazanmak için açız." ifadelerini kullanarak, son sezonunda tekrar NBA şampiyonluğunu elde etmek istediğinin sinyalini verdi.

Boston Celtics takımında 15 yıl oynayan, 2008'de tek NBA şampiyonluğunu yaşayan ve NBA Finalleri'nin "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görülen Pierce, "18 yıllık NBA kariyerimin ardından, her gittiğim şehirde bu sene son kez oynayacağıma inanmak zor. Bu yüzden, her antrenmanı, otobüs yolculuğunu, takımla akşam yemeğini ve sahaya çıkmayı özleyeceğim. Nihai hedefimize ulaşana kadar görevimi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"The Truth" (Gerçek) lakaplı Pierce, 10 kez all-star takımında yer alırken, 2010'daki all-star etkinliğinde "3 sayı atma" yarışmasını kazandı.

Pierce, 1998 NBA draftında Boston Celtics tarafından 10. sıradan seçildikten sonra takımda 15 yıl geçirdi. Larry Bird ve John Havlicek gibi efsanevi Boston oyuncularından sonra Celtics'te 20 bin sayı barajını aşan üçüncü isim olan Pierce, Ray Allen, Reggie Miller ve Jason Terry'nin ardından NBA'de en fazla üç sayı kaydeden oyuncu konumunda.