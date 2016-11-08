 A Milli Takım’ın programında değişiklik – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ’ın programında değişiklik

    A Milli Takım’ın programında değişiklik
    'da düzenlenecek 'nde cumartesi Kosova ile Antalya'da oynayacağı maç için Belek'te kampa giren A Milli Takımımız'ın antrenman programında değişikliğe gidildi. Buna göre Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta bugün 18.30'daki çalışma basına açık olacak. Dün saat 19.30'da yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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