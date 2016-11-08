A Milli Takım’ın programında değişiklik
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde cumartesi Kosova ile Antalya'da oynayacağı maç için Belek'te kampa giren A Milli Takımımız'ın antrenman programında değişikliğe gidildi. Buna göre Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta bugün 18.30'daki çalışma basına açık olacak. Dün saat 19.30'da yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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