 Welliton’a duacı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Welliton’a duacı

    Welliton’a duacı
    'un Brezilyalı golcüsü Welliton, takımının kurtarıcısı oldu. Ligde F.Bahçe ve G.Saray'a attığı gollerle beraberlik kazandıran 29 yaşındaki Welliton, Türkiye Kupası'nda Orhangazi maçının uzatmalarında kaydettiği golle takımının turlamasında pay sahibi oldu.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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