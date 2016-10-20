 Karabük’te büyük buluşma – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Karabük’te büyük buluşma

    Karabük’te büyük buluşma
    Geçen sezon 1.Lig'den kalan 4 maçlık seyircisiz oynama cezası biten Karabük, taraftarına olan özlemini bu hafta giderecek. Karadeniz ekibi lider Başakşehir'i ağırlayacağı maçta bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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