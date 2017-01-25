Yazarımız Rıdvan Dilmen, dün akşam saatlerinde twitter'da "Güçlü bir Türkiye için 'Evet' ben de varım" şeklinde bir paylaşımda bulunup, bunu mesaj zinciri haline getirdi. Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için 'Evet' ben de varım. Sevgili Arda (Turan) sen de var mısın?" mesajını paylaştı. Barcelona'da top koşturan milli futbolcumuz Arda Turan da "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" mesajını paylaştı ve topu bir diğer milli futbolcu arkadaşı Burak Yılmaz'a attı.



SPORDAN, SANAT CAMİASINA

Çin'de Beijing Guoan takımında top koşturan Burak Yılmaz da Arda Turan'ın mesajını yanıtsız bırakmadı. Golcü oyuncu, paylaştığı videoda "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" diyerek topu sanatçı Murat Boz'a attı. Murat Boz da bir video paylaşarak "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyerek zinciri devam ettirdi. Zincire spor spikeri Ersin Düzen de katıldı. Yazarımız Rıdvan Dilmen'in başlatmış olduğu bu zincir gece boyunca devam ederek büyüdü. Paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.





Rıdvan Dilmen

Arda Turan

Burak Yılmaz