Evet ben de varım!
Dilmen’in “Güçlü bir Türkiye istiyoruz” deyip, sosyal medyada başlattığı zincir gece boyu çığ gibi büyüdü. Dilmen'in "Güçlü bir Türkiye istiyoruz" deyip, sosyal medyada başlattığı zincir gece boyu çığ gibi büyüdü.
Yazarımız Rıdvan Dilmen, dün akşam saatlerinde twitter'da "Güçlü bir Türkiye için 'Evet' ben de varım" şeklinde bir paylaşımda bulunup, bunu mesaj zinciri haline getirdi. Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için 'Evet' ben de varım. Sevgili Arda (Turan) sen de var mısın?" mesajını paylaştı. Barcelona'da top koşturan milli futbolcumuz Arda Turan da "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" mesajını paylaştı ve topu bir diğer milli futbolcu arkadaşı Burak Yılmaz'a attı.
SPORDAN, SANAT CAMİASINA
Çin'de Beijing Guoan takımında top koşturan Burak Yılmaz da Arda Turan'ın mesajını yanıtsız bırakmadı. Golcü oyuncu, paylaştığı videoda "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" diyerek topu sanatçı Murat Boz'a attı. Murat Boz da bir video paylaşarak "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyerek zinciri devam ettirdi. Zincire spor spikeri Ersin Düzen de katıldı. Yazarımız Rıdvan Dilmen'in başlatmış olduğu bu zincir gece boyunca devam ederek büyüdü. Paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Rıdvan Dilmen
@ArdaTuran pic.twitter.com/i8dfzFqY1Y
— Ridvan Dilmen (@RidvanDilmen07) 24 Ocak 2017
Arda Turan
@yilmazburak17 pic.twitter.com/LKOfWA3Ozx
— Arda Turan (@ArdaTuran) 24 Ocak 2017
Burak Yılmaz
@MuratBoz pic.twitter.com/erHxnrGSPh
— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 24 Ocak 2017
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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