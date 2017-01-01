İşte Milli Piyango sonuçları...

Milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı özel çekilişinde büyük bir merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda başlayan 31 Aralık 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde ikramiye kazanan numaralar yılın son saatlerinde belli oldu.

Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, 23.40'da sahiplerini buldu. Dev ikramiye "2796288" nolu çeyrek biletlere isabet etti. İkramiye kazanan biletlerin İstanbul ve Antalya'da satıldığı açıklandı.



100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442



500 BİN LİRA İSABET EDEN NUMARA

2566180.





1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

6835248.





2 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

8932892.





5 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

9066659.





10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

0550921.





60 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA

2796288.





AMORTİ NUMARALARI

0, 5.