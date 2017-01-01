 İşte Milli Piyango sonuçları... – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    İşte sonuçları...

    İşte Milli Piyango sonuçları...

    Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği yılbaşı özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Şanslı iller İstanbul ve Antalya oldu. sonuçları ve çıkan rakamlar hepsi burada...

    Milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı özel çekilişinde büyük bir merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda başlayan 31 Aralık 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde yılın son saatlerinde belli oldu.

    Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, 23.40'da sahiplerini buldu. Dev ikramiye "2796288" nolu çeyrek biletlere isabet etti. İkramiye kazanan biletlerin İstanbul ve Antalya'da satıldığı açıklandı.

    100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR
    3044608, 2948808, 6579442

    500 BİN LİRA İSABET EDEN NUMARA
    2566180.


    1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
    6835248.


    2 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
    8932892.


    5 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
    9066659.


    10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
    0550921.


    60 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
    2796288.


    AMORTİ NUMARALARI
    0, 5.

    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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