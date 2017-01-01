İşte Milli Piyango sonuçları...
Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği yılbaşı özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Şanslı iller İstanbul ve Antalya oldu. Milli Piyango sonuçları ve amorti çıkan rakamlar hepsi burada...
Milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı özel çekilişinde büyük bir merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda başlayan 31 Aralık 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde ikramiye kazanan numaralar yılın son saatlerinde belli oldu.
Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, 23.40'da sahiplerini buldu. Dev ikramiye "2796288" nolu çeyrek biletlere isabet etti. İkramiye kazanan biletlerin İstanbul ve Antalya'da satıldığı açıklandı.
100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR
3044608, 2948808, 6579442
500 BİN LİRA İSABET EDEN NUMARA
2566180.
1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
6835248.
2 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
8932892.
5 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
9066659.
10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
0550921.
60 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
2796288.
AMORTİ NUMARALARI
0, 5.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
İşte Milli Piyango sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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