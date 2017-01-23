Savunma çöktü
Karabük deplasmanında Ahmet Çalık'ın cezalı durumuna düşmesi, Hakan Balta'nın da kırmızı kart görmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların defansı boşaldı. Serdar Aziz'in sakatlığı sürerken, Koray Günter de henüz hazır değil. Sarı-kırmızılıların elinde sadece Semih kaldı. Riekerink'in Semih'in yanında yine Carole'u oynatması bekleniyor.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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