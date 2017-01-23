 Savunma çöktü – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Savunma çöktü

    Savunma çöktü
    Karabük deplasmanında Ahmet Çalık'ın cezalı durumuna düşmesi, Hakan Balta'nın da kırmızı kart görmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların defansı boşaldı. Serdar Aziz'in sakatlığı sürerken, Koray Günter de henüz hazır değil. Sarı-kırmızılıların elinde sadece Semih kaldı. Riekerink'in Semih'in yanında yine Carole'u oynatması bekleniyor.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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