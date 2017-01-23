Savunma çöktü

Karabük deplasmanında Ahmet Çalık'ın cezalı durumuna düşmesi, Hakan Balta'nın da kırmızı kart görmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların defansı boşaldı. Serdar Aziz'in sakatlığı sürerken, Koray Günter de henüz hazır değil. Sarı-kırmızılıların elinde sadece Semih kaldı. Riekerink'in Semih'in yanında yine Carole'u oynatması bekleniyor.