 3.5 milyon euro’luk kriz – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    3.5 milyon euro’luk kriz

    3.5 milyon euro’luk kriz
    G.Saray devre arasında , , ve 'den kurtulmanın hesaplarını yapıyor... Fakat Cem 900 bin euro, Adili 1 milyon euro, Umut 2 milyon 550 bin TL ve Salih de 2 milyon 350 bin TL'sini almadan ayrılmak istemiyor. Bu durum da yönetimi rahatsız ediyor.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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