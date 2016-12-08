Kral Tanju!
Galatasaray'ın eski forveti Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak 80 bin dolarını bozdurdu. Çolak, A Haber mikrofonlarına "15 Temmuz'da canını veren bugün dolar bozdurmaya gelmez mi? Her zaman devletimizin yanında olacağız" dedi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
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