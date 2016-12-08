 Kral Tanju! – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Kral Tanju!

    Kral Tanju!
    'ın eski forveti , 'ın çağrısına uyarak 80 bin dolarını bozdurdu. Çolak, A Haber mikrofonlarına "15 Temmuz'da canını veren bugün dolar bozdurmaya gelmez mi? Her zaman devletimizin yanında olacağız" dedi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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