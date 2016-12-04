İnter’de bitti
Sarı-kırmızılı ekibi bırakıp İtalya’ya giden Brezilyalı futbolcu, yeniden Altın Bidon’a aday gösterildi.
Oynadığı mücadeleci futbolla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, İtalya'da en kötüler arasında yer aldı. Seri A'da 15. Hafta geride kalırken Brezilyalı futbolcu, sadece 3 karşılaşmada şans bulabildi ve Altın Bidon adayları arasında gösterildi. İtalya'da 2009 yılında Altın Bidon seçilen Melo, 2011'de de bu ödüle aday gösterilmişti!..
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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