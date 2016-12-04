İnter’de bitti

Sarı-kırmızılı ekibi bırakıp İtalya’ya giden Brezilyalı futbolcu, yeniden Altın Bidon’a aday gösterildi.

Oynadığı mücadeleci futbolla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, İtalya'da en kötüler arasında yer aldı. Seri A'da 15. Hafta geride kalırken Brezilyalı futbolcu, sadece 3 karşılaşmada şans bulabildi ve Altın Bidon adayları arasında gösterildi. İtalya'da 2009 yılında Altın Bidon seçilen Melo, 2011'de de bu ödüle aday gösterilmişti!..