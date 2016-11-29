''Kasıt arıyorum!''
“Hatalar bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra daha sert davranacağız”
GSTV'ye konuşan Nazifoğlu, hakemlerin aleyhlerine karar verdiğini savunarak, "Artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız" diye konuştu.
Ortamı germemek için bugüne kadar hataları çok fazla dile getirmediklerini anlatan sarı-kırmızılı yönetici, "Ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nın toplanıp hocalarıyla konuşması lazım" ifadesini kullandı.
KABUKLARINA ÇEKİLDİLER
Süper Lig'de Bursa maçı öncesi yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle morallerinin bozulduğunu aktaran Nazifoğlu, şunları kaydetti: "Takımda gruplaşmanın olduğuna yönelik haberler çıktı. Bunlar doğru değil. Oyuncularımızın moralleri bozuldu, kabuklarına çekildiler. Bursa maçına onları hazırladık ve kazandık."
12 PUAN ŞART
Levent Nazifoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi maçta karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Rakiplerimizden biri veya ikisi puan kaybedecek. Bizim 4 haftada 12 puan almamız lazım. Ben inanıyorum. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız da inanıyor" ifadelerini kullandı.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
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Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
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Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
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