 ''Kasıt arıyorum!'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ''Kasıt arıyorum!''

    ''Kasıt arıyorum!''

    “Hatalar bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra daha sert davranacağız”

    'ın, ile oynadığı maçta hakem hatalarına yenileri eklenirken Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım" dedi.

    GSTV'ye konuşan Nazifoğlu, hakemlerin aleyhlerine karar verdiğini savunarak, "Artık hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız" diye konuştu.

    Ortamı germemek için bugüne kadar hataları çok fazla dile getirmediklerini anlatan sarı-kırmızılı yönetici, "Ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. MHK'nın toplanıp hocalarıyla konuşması lazım" ifadesini kullandı.

    KABUKLARINA ÇEKİLDİLER
    'de Bursa maçı öncesi yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle morallerinin bozulduğunu aktaran Nazifoğlu, şunları kaydetti: "Takımda gruplaşmanın olduğuna yönelik haberler çıktı. Bunlar doğru değil. Oyuncularımızın moralleri bozuldu, kabuklarına çekildiler. Bursa maçına onları hazırladık ve kazandık."

    12 PUAN ŞART
    , Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi maçta karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Rakiplerimizden biri veya ikisi puan kaybedecek. Bizim 4 haftada 12 puan almamız lazım. Ben inanıyorum. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız da inanıyor" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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