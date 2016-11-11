Emre Çolak pişmanlığı
G.Saray ile sözleşme uzatmayarak Deportivo ile anlaşan Emre Çolak, La Liga'daki performansıyla yönetimi pişman etti. Başarısı ile A Milli Takım'a çağrılan Emre için, "Orta sahada bu sezon iyi bir alternatif olabilirdi" yorumu yapılıyor.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 4
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 4
Yorum
Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
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