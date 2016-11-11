 Emre Çolak pişmanlığı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    pişmanlığı

    Emre Çolak pişmanlığı
    ile sözleşme uzatmayarak Deportivo ile anlaşan , 'daki performansıyla yönetimi pişman etti. Başarısı ile A Milli Takım'a çağrılan Emre için, "Orta sahada bu sezon iyi bir alternatif olabilirdi" yorumu yapılıyor.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:44
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