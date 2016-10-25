21.00 | Galatasaray - Dersimspor
G.Saray, A Spor’un yayınlayacağı maçta Dersimspor’u konuk edecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda bu akşam 3. Lig ekibi Dersimspor ile karşılaşacak. Süper Lig'i geçen sezon ilk 5'te bitiremediği için kupa macerasına bu yıl 3. eleme turundan başlayan sarıkırmızılı takımda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in sahaya as-yedek karışımı bir takımla çıkması bekleniyor.
Hollandalı çalıştırıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromuz tam, oynaması gereken oyuncular oynayacak" diyerek kupaya verdiği önemi göstermişti. Türk Telekom Arena'da saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakada kazanan takım gruplara kalacak. 90 dakikanın berabere bitmesi halinde önce iki devre halinde uzatmalar oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Cenk, Sabri, Semih, Serdar, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Yasin, Josue, Podolski.
YEDEKLER: Eray, Eren, Bruma, Salih, Tolga, Kerem, Cavanda.
SAAT: 21.00
STAT: Türk Telekom Arena
YAYIN: A SPOR
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:42
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Toplam 1
Yorum
TsKlüp güzel bir teşvikmiş..
- Yeniden yapılanma kolay bir iş değil
Toplam 8
Yorum
sedat samet aybaba'nın ismi geçiyor sayın nevzat bey acaba bu damı yeni yapılanmanın bir planımı?
- Brezilyalı efsane hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA 1977-82 NY COSMOS'DA PELE, VE YASIN'LE BERABER OYNAMISTI TOPRAGI BOL OLSUN, SUPER BIR OYUNCUYDU
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