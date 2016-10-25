 21.00 | Galatasaray - Dersimspor – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    21.00 | - Dersimspor

    21.00 | Galatasaray - Dersimspor

    G.Saray, A ’un yayınlayacağı maçta Dersimspor’u konuk edecek.

    , Ziraat Kupası 3. Tur'unda bu akşam 3. Lig ekibi Dersimspor ile karşılaşacak. Süper Lig'i geçen sezon ilk 5'te bitiremediği için kupa macerasına bu yıl 3. eleme turundan başlayan sarıkırmızılı takımda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in sahaya as-yedek karışımı bir takımla çıkması bekleniyor.

    Hollandalı çalıştırıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Kadromuz tam, oynaması gereken oyuncular oynayacak" diyerek kupaya verdiği önemi göstermişti. 'da saat 21.00'de başlayacak ve A 'dan naklen yayınlanacak müsabakada kazanan takım gruplara kalacak. 90 dakikanın berabere bitmesi halinde önce iki devre halinde uzatmalar oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

    GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Cenk, Sabri, Semih, Serdar, Linnes, Hamit, De Jong, Sinan, Yasin, Josue, Podolski.
    YEDEKLER: Eray, Eren, Bruma, Salih, Tolga, Kerem, Cavanda.

    SAAT: 21.00
    STAT: Türk Telekom Arena
    YAYIN: A SPOR

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:42
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