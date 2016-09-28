Galatasaray tempo artırdı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, topa sahip olma ve taktik çalışmaları üzerinde durduğu bildirildi.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
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1903 beck bundan iyi bence sorun yok olmasada olur
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 3
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BJK GÖKHAN İYİ OYUNCU AMA SÜREKLİ SAKAT BENCE YANLIŞ TRANSFER
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
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Aliyev tezlikle gecer gider Insallah sahalara donersin
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