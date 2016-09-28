 Galatasaray tempo artırdı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    tempo artırdı

    Galatasaray tempo artırdı

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, topa sahip olma ve taktik çalışmaları üzerinde durduğu bildirildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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