Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Hukuk Müşavirliği'nce 27.08.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1-) FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 24.08.2016 tarihinde görsel medyada yaptığı açıklamaların bazı kısımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2-) BURSASPOR Kulübü'nün 25.08.2016 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamanın bazı kısımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BURSASPOR Kulübü Başkanı ALİ AY'ın kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamanın bazı kısımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3-) GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 25.08.2016 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamanın bazı kısımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamanın bazı kısımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 27 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:28
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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