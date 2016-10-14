10 yılda 5 kat büyüdü
Aktif Bank tarafından “EkoLig” adıyla yayınlanan; Türk Futbolunun finansal verilerini Avrupa’nın önde gelen ligleri ile karşılaştırmalı olarak sunan rapor, futbolumuzun son 10 yılda 5 kat büyüdüğünü ve toplam gelirinin 2 milyar TL seviyesini aştığını ortaya koydu.
Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, Türk Futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü mercek altına aldı. "EkoLig" adıyla yayınlanan; Türk Futbolunun finansal verilerini Avrupa'nın önde gelen ligleri ile karşılaştırmalı olarak sunan rapor, futbolumuzun son 10 yılda 5 kat büyüdüğünü ve toplam gelirinin 2 milyar TL seviyesini aştığını ortaya koydu. Futbolun finansal değerlerinin büyümesiyle 'şeffaflık' kavramının giderek önem kazandığı belirtilen raporda kulüplerin en önemli gelir kalemleri ve öne çıkan rakamların yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in finansal başarı öykülerine de yer verildi.
AVRUPA'NIN 6'NCI LİGİ
EkoLig-Futbol Ekonomisi Raporu, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyla basına açıklandı. Swissotel'de düzenlenen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile çok sayıda kulüp temsilcisi de katıldı. Türk Futbolunun gelirlerini ve ekonomik haritasını gözler önüne seren rapora göre futbolumuzun değeri 2 milyar TL'yi aşmış durumda. Raporda ayrıca, Türk Futbolunun gelir yönünden Avrupa'nın en büyük 6. Ligi olduğu belirtilirken; futbolun en önemli üç ana gelir kaleminin yayın gelirleri, maç günü gelirleri ve ticari gelirler olduğu vurgulanıyor. Rap ora ilişkin görüşlerini aktaran Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, periyodik olarak hazırlanacak EkoLig'i kalıcı ve aydınlatıcı bir kaynak olarak futbol dünyasının hizmetine sunduklarını söyledi. Sümer, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde kulüpler mali disiplin konusunda önlemler almak ve şeffaflık politikası geliştirmek durumunda. Bu süreçte kulüplerimize maddi katkının ötesinde bilgi desteği de sunarak yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DEĞERİ 2 MİLYAR TL
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, "Türk Futboluna ilişkin önemli bir datayı ve birikimi elimizde bulunduruyoruz. Bunu konsolide ederek paylaşmayı futbolun en büyük destekçisi olarak bir sorumluluk olarak gördük. Futbolumuzun ulaştığı maddi değer şu anda 2 milyar TL'nin üzerinde. Futbola yapılan yatırım, yeni statlar ve ticari ürünlere olan ilgi tribün ve ürün gelirlerini daha da artıracak" dedi.
YÜZDE 32 ARTIŞ
Rapora göre 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de 6 bin 225 olan ortalama seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda 8 bin 395'e yükselmiş durumda. 2015- 2016 futbol sezonunda stadyumda maç izleyenlerin sayısı bir önceki sezona göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Yeni stadyumların ve yatırımların seyirci sayısını ve ortalamasını artıracağı öngörülüyor. Türkiye bu ortalama ile Avrupa ligleri arasında 6. Sırada yer alıyor. 2015- 2016 sezon sonu itibarı ile seyirci ortalamasında ilk sırayı alan lig 43 bin 300 seyirci ile Almanya Ligi Bundesliga… İngiltere Premier Ligi'nde 36 bin 452; İspanya La Liga'da 28 bin 168; İtalya Serie A'da 22 bin 544; Fransa Ligue 1'de ise 22 bin 215 seyirci ortalaması ile oynanıyor. Türk Futbolunun en önemli üç gelir kaleminin maç günü gelirleri, yayın gelirleri ve ticari gelirler olduğu görülüyor. Rapora göre, Spor Toto Süper Lig'de, 2014-2015 sezonunda toplam 63 milyon euro maç günü geliri elde edildi.
ÜÇ BÜYÜKLER ÖNDE
Raporda, maç günü gelirlerini etkileyen faktörler, stadyum, gündem, taraftarlık kültürü, ulaşım imkânları, sportif başarı, etkin kulüp yönetimi, ekonomik parametreler ve kulüp popülaritesi şeklinde sıralanıyor. Naklen yayın gelirlerinin ise yüzde 30'u 3 büyük kulüp arasında dağılıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 2015-2016 sezonunda naklen yayın pastasından toplam 261.1 milyon TL gelir elde etti. Son iki sezonda Fenerbahçe 180 milyon TL; Galatasaray 166 milyon TL; Beşiktaş ise 161 milyon TL yayın geliri sağladı.
AVRUPA'NIN 6'NCI LİGİ
EkoLig-Futbol Ekonomisi Raporu, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyla basına açıklandı. Swissotel'de düzenlenen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile çok sayıda kulüp temsilcisi de katıldı. Türk Futbolunun gelirlerini ve ekonomik haritasını gözler önüne seren rapora göre futbolumuzun değeri 2 milyar TL'yi aşmış durumda. Raporda ayrıca, Türk Futbolunun gelir yönünden Avrupa'nın en büyük 6. Ligi olduğu belirtilirken; futbolun en önemli üç ana gelir kaleminin yayın gelirleri, maç günü gelirleri ve ticari gelirler olduğu vurgulanıyor. Rap ora ilişkin görüşlerini aktaran Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, periyodik olarak hazırlanacak EkoLig'i kalıcı ve aydınlatıcı bir kaynak olarak futbol dünyasının hizmetine sunduklarını söyledi. Sümer, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde kulüpler mali disiplin konusunda önlemler almak ve şeffaflık politikası geliştirmek durumunda. Bu süreçte kulüplerimize maddi katkının ötesinde bilgi desteği de sunarak yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DEĞERİ 2 MİLYAR TL
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, "Türk Futboluna ilişkin önemli bir datayı ve birikimi elimizde bulunduruyoruz. Bunu konsolide ederek paylaşmayı futbolun en büyük destekçisi olarak bir sorumluluk olarak gördük. Futbolumuzun ulaştığı maddi değer şu anda 2 milyar TL'nin üzerinde. Futbola yapılan yatırım, yeni statlar ve ticari ürünlere olan ilgi tribün ve ürün gelirlerini daha da artıracak" dedi.
YÜZDE 32 ARTIŞ
Rapora göre 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de 6 bin 225 olan ortalama seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda 8 bin 395'e yükselmiş durumda. 2015- 2016 futbol sezonunda stadyumda maç izleyenlerin sayısı bir önceki sezona göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Yeni stadyumların ve yatırımların seyirci sayısını ve ortalamasını artıracağı öngörülüyor. Türkiye bu ortalama ile Avrupa ligleri arasında 6. Sırada yer alıyor. 2015- 2016 sezon sonu itibarı ile seyirci ortalamasında ilk sırayı alan lig 43 bin 300 seyirci ile Almanya Ligi Bundesliga… İngiltere Premier Ligi'nde 36 bin 452; İspanya La Liga'da 28 bin 168; İtalya Serie A'da 22 bin 544; Fransa Ligue 1'de ise 22 bin 215 seyirci ortalaması ile oynanıyor. Türk Futbolunun en önemli üç gelir kaleminin maç günü gelirleri, yayın gelirleri ve ticari gelirler olduğu görülüyor. Rapora göre, Spor Toto Süper Lig'de, 2014-2015 sezonunda toplam 63 milyon euro maç günü geliri elde edildi.
ÜÇ BÜYÜKLER ÖNDE
Raporda, maç günü gelirlerini etkileyen faktörler, stadyum, gündem, taraftarlık kültürü, ulaşım imkânları, sportif başarı, etkin kulüp yönetimi, ekonomik parametreler ve kulüp popülaritesi şeklinde sıralanıyor. Naklen yayın gelirlerinin ise yüzde 30'u 3 büyük kulüp arasında dağılıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 2015-2016 sezonunda naklen yayın pastasından toplam 261.1 milyon TL gelir elde etti. Son iki sezonda Fenerbahçe 180 milyon TL; Galatasaray 166 milyon TL; Beşiktaş ise 161 milyon TL yayın geliri sağladı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
10 yılda 5 kat büyüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.