 Hakem maaşları değişti – Fotomaç – 10 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hakem maaşları değişti

    Hakem maaşları değişti

    MHK, hakemleri 3 kategoriye ayırarak farklı maaşlar belirledi.

    , Hüseyin Göçek gibi isimler, aylık 20 bin TL kazanacak. İkinci kategorideki hakemler 17 bin TL alacak. geçen yıl aylık 32 bin TL alıyordu.

    1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
    Türkiye Federasyonu, 'de görev alan hakemlerle birer yıllık sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeler sonucunda 3 kategoriye ayrılan hakemler ve maaşları şu şekilde:

    1. KATEGORİ 20 BİN TL:

    Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa, Barış Şimşek.

    2. KATEGORİ 17 BİN TL:

    Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Serkan Çınar, , Volkan Bayarslan.

    3. KATEGORİ 13 BİN TL:

    Abdülkadir Bitigen, Yahya Kemal Uğurlu, Serkan Tokat, Bülent Birincioğlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler.

    AYLIK GELİRLERİ 30 İLA 50 BİN TL ARASI

    Hakemler bu sabit ücretlerin yanı sıra, maç başı ücret ve harcırah alıyor. Bu gelirler de eklendiğinde 3. kademedeki bir hakemin aylık geliri 30 bin TL'ye buluyor. Bu rakam 2. kademedeki hakemlerde 40 bin, 1. kademede yer alan isimlerde ise 50 bin TL'ye ulaşıyor.

    1. 10 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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