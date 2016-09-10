Hakem maaşları değişti
MHK, hakemleri 3 kategoriye ayırarak farklı maaşlar belirledi.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de görev alan hakemlerle birer yıllık sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeler sonucunda 3 kategoriye ayrılan hakemler ve maaşları şu şekilde:
1. KATEGORİ 20 BİN TL:
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa, Barış Şimşek.
2. KATEGORİ 17 BİN TL:
Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Serkan Çınar, Kutluhan Bilgiç, Volkan Bayarslan.
3. KATEGORİ 13 BİN TL:
Abdülkadir Bitigen, Yahya Kemal Uğurlu, Serkan Tokat, Bülent Birincioğlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler.
AYLIK GELİRLERİ 30 İLA 50 BİN TL ARASI
Hakemler bu sabit ücretlerin yanı sıra, maç başı ücret ve harcırah alıyor. Bu gelirler de eklendiğinde 3. kademedeki bir hakemin aylık geliri 30 bin TL'ye buluyor. Bu rakam 2. kademedeki hakemlerde 40 bin, 1. kademede yer alan isimlerde ise 50 bin TL'ye ulaşıyor.
- 10 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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