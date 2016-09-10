Hakem maaşları değişti
MHK, hakemleri 3 kategoriye ayırarak farklı maaşlar belirledi.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de görev alan hakemlerle birer yıllık sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeler sonucunda 3 kategoriye ayrılan hakemler ve maaşları şu şekilde:
1. KATEGORİ 20 BİN TL:
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa, Barış Şimşek.
2. KATEGORİ 17 BİN TL:
Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Serkan Çınar, Kutluhan Bilgiç, Volkan Bayarslan.
3. KATEGORİ 13 BİN TL:
Abdülkadir Bitigen, Yahya Kemal Uğurlu, Serkan Tokat, Bülent Birincioğlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler.
AYLIK GELİRLERİ 30 İLA 50 BİN TL ARASI
Hakemler bu sabit ücretlerin yanı sıra, maç başı ücret ve harcırah alıyor. Bu gelirler de eklendiğinde 3. kademedeki bir hakemin aylık geliri 30 bin TL'ye buluyor. Bu rakam 2. kademedeki hakemlerde 40 bin, 1. kademede yer alan isimlerde ise 50 bin TL'ye ulaşıyor.
- 10 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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