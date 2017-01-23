Kadıköy'de şenlik

taraftarları, liderile yapılan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon derbiler vemaçları haricindemaçlarda tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bırakantaraftarlar,karşılaşmasında ise takımlarını desteklemeye geldi.Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşıktaraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Müthiş atmosferoyuncular için itici güç oldu. Konuk takım'in ise yaklaşıktaraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi. Maç sonrası ise galibiyet sevinci görülmeye değerdi.Fenerbahçe, Başakşehir maçını 22 bin 600 taraftar takip etti. Hafta içinde teknik direktör Dick Advocaat ve futbolcuların, taraftarlara yaptığı, "Tribüne gelin, bize destek verin" çağrısı da yerini buldu.Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.