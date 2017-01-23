Kadıköy'de şenlik
Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları hariç sessiz kalan Kadıköy, Başakşehir maçında çok renkliydi. Binlerce taraftar oyuncuları tek tek motive etti, müthiş atmosfer zaferi getirdi.
Fenerbahçe taraftarları, lider Medipol Başakşehir ile yapılan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları haricinde Kadıköy'deki maçlarda tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise takımlarını desteklemeye geldi.
ATMOSFER MÜKEMMELDİ
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Müthiş atmosfer Fenerbahçeli oyuncular için itici güç oldu. Konuk takım Medipol Başakşehir'in ise yaklaşık 500 taraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi. Maç sonrası ise galibiyet sevinci görülmeye değerdi.
ÇAĞRI YERİNİ BULDU
Fenerbahçe, Başakşehir maçını 22 bin 600 taraftar takip etti. Hafta içinde teknik direktör Dick Advocaat ve futbolcuların, taraftarlara yaptığı, "Tribüne gelin, bize destek verin" çağrısı da yerini buldu.
?TARAFTARDAN ÖZEL MOTİVASYON
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.
ATMOSFER MÜKEMMELDİ
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Müthiş atmosfer Fenerbahçeli oyuncular için itici güç oldu. Konuk takım Medipol Başakşehir'in ise yaklaşık 500 taraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi. Maç sonrası ise galibiyet sevinci görülmeye değerdi.
ÇAĞRI YERİNİ BULDU
Fenerbahçe, Başakşehir maçını 22 bin 600 taraftar takip etti. Hafta içinde teknik direktör Dick Advocaat ve futbolcuların, taraftarlara yaptığı, "Tribüne gelin, bize destek verin" çağrısı da yerini buldu.
?TARAFTARDAN ÖZEL MOTİVASYON
Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
Kadıköy'de şenlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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