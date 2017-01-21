 Başkan ‘gidecek’ diyorsa gitmeli! – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Başkan ‘gidecek’ diyorsa gitmeli!

    Başkan ‘gidecek’ diyorsa gitmeli!

    Eski başkanlarından , 'ın 'Federasyonu gönderelim' çıkışını Radyospor'a değerlendirdi.

    Şen, "Hakemler hata yapabilir fakat belli noktadan sonra bu hatalar can yakar, canı yanan da bağırır" diyen Şen, "Aziz Yıldırım seçime gideceğim diyorsa gidecek. Ben başkanı iken federasyon başkanına gidecek dedim gitti, saatini bile verdim" yorumunu yaptı. Şen, ayrıca "Fenerbahçe tecrübesiyle Başakşehir'i yener. Bana Sosa mı, Ekici mi deseler Sosa derim" dedi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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