Yeniden Sosa
Mehmet Ekici’den haber bekleyen yönetim, Jose Sosa ile de yeniden görüşme kararı aldı... Anlaşma sağlanırsa eski Beşiktaşlı yıldız, Milan’dan kiralanacak.
Çİ N'DEN TALİP VAR
Advocaat daha önce yaptığı açıklamada orta sahaya mutlaka bir oyuncu istediğini söylemiş ve Ekici'nin önceliği olduğunu vurgulamıştı. Hollandalı, Ekici olmazsa Sosa'ya 'onay' vereceği belirtiliyor. Bu arada İtalyanlar Hebei ve Guoan'ın 10 milyon euro'ya Sosa'yı istediği yazdı.
MİLAN'DA SANS BULAMIYOR
Beşiktaş'tan sezon başında 7.5 milyon euro'ya Milan'a transfer olan Jose Sosa, İtalyan ekibinde 7 maçta şans bulabildi. Milan taraftarlarının takımda istemediği 31 yaşındaki Tangocu, toplam 395 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi
ARJANTİNLİ YILDIZIN EŞİ KARARSIZ
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelmesinde en büyük engel eşinin Milano'dan ayrılmak istememesi. Arjantinli yıldız kariyerine İstanbul'da devam etmeyi kabul ederken eşini henüz ikna edemediği öğrenildi. Sosa'nın ailesiyle bir kez daha görüşüp kesin kararını sarı-lacivertli yönetime ileteceği kaydedildi.
TARAFTARLAR ISLIKLIYOR
Beşiktaş'tan sezon başında 7.5 milyon euro'ya Milan'a giden Sosa, 7 maçta şans bulabildi. Milan taraftarlarının takımda istemediği 31 yaşındaki Tangocu, toplam 395 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi. Taraftar ıslıklıyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:34
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Yeniden Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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