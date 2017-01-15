 Ne Emenike’si! – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Ne Emenike’si!

    Ne Emenike’si!
    , Emmanuel Emenike ile ilgilenmediğini açıkladı. Rus kulübünün yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Emenike haberlerini basından takip ediyoruz. Ne kendisiyle ne de kulübüyle görüştük. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Emenike'nin adı Spartak Moskova, Lokomotiv Moskova ve Maccabi Tel Aviv ile de anılırken, henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:39
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