Ne Emenike’si!

ile ilgilenmediğini açıkladı.Rus kulübünün yetkilileriyaptıkları açıklamada, "Emenikehaberlerini basından takip ediyoruz.Ne kendisiyle ne de kulübüylegörüştük." dedi.'nin gözden çıkardığıEmenike'nin adı SpartakMoskova, Lokomotiv Moskova veMaccabi Tel Aviv ile de anılırken,henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.