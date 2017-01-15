Ne Emenike’si!
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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