Josef direndi

Fenerbahçe dün kazansa da futbol olarak vasatı bile bulamadı. Kanarya'da ayakta kalan isimlerden birisi de Josef'ti... Brezilyalı oyuncu, orta sahada Gençlerbirliği ataklarına karşı tek başına direnmeye çalıştı. Üst düzey enerji sarfederek arkadaşlarının açıklarını kapatarak, maç sonunda alkış aldı.