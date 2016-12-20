Josef direndi
Fenerbahçe dün kazansa da futbol olarak vasatı bile bulamadı. Kanarya'da ayakta kalan isimlerden birisi de Josef'ti... Brezilyalı oyuncu, orta sahada Gençlerbirliği ataklarına karşı tek başına direnmeye çalıştı. Üst düzey enerji sarfederek arkadaşlarının açıklarını kapatarak, maç sonunda alkış aldı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:58
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