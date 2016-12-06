 Emenike’de kurtuluş Çin – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’de kurtuluş Çin

    Emenike’de kurtuluş Çin
    yönetiminin devre arasında kendisine takım bulması için menajerine bilgi verdiği , devre arasında baş ağrıtacak gibi görünüyor. Avrupa piyasası 'daki kötü deneyimi nedeniyle Emenike'ye pek de cazip fırsatlar sunmuyor. Menajeri, Arap pazarından da Al Ain'deki kaprisleri nedeniyle olumsuz yanıtlar alıyor. Rusya'ya ise F.Bahçe'deki şartlarda gitmesi neredeyse imkansız. Sarı-lacivertli yönetimin tek umudu Çin pazarı...
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike’de kurtuluş Çin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.