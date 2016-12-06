Emenike’de kurtuluş Çin
F.Bahçe yönetiminin devre arasında kendisine takım bulması için menajerine bilgi verdiği Emenike, devre arasında baş ağrıtacak gibi görünüyor. Avrupa piyasası West Ham'daki kötü deneyimi nedeniyle Emenike'ye pek de cazip fırsatlar sunmuyor. Menajeri, Arap pazarından da Al Ain'deki kaprisleri nedeniyle olumsuz yanıtlar alıyor. Rusya'ya ise F.Bahçe'deki şartlarda gitmesi neredeyse imkansız. Sarı-lacivertli yönetimin tek umudu Çin pazarı...
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Emenike’de kurtuluş Çin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.