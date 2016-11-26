van Bronckhorst'tan F.Bahçe yorumu
Feyenoord'un hocası Giovanni van Bronckhorst, bir üst tura çıkmak için son maçta F.Bahçe'yi en az iki farkla yenmek zorunda olmalarının kendilerinde baskı oluşturmadığını söyledi. Van Bronckhorst, "Evimizde oynayacağız ve bu bizim için avantaj. Çok büyük bir maç olacak" dedi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
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