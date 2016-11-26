 van Bronckhorst'tan F.Bahçe yorumu – Fotomaç – 26 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'tan F.Bahçe yorumu

    van Bronckhorst'tan F.Bahçe yorumu
    Feyenoord'un hocası Giovanni van Bronckhorst, bir üst tura çıkmak için son maçta F.Bahçe'yi en az iki farkla yenmek zorunda olmalarının kendilerinde baskı oluşturmadığını söyledi. , "Evimizde oynayacağız ve bu bizim için avantaj. Çok büyük bir maç olacak" dedi.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    van Bronckhorst'tan F.Bahçe yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.