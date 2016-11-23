 Lens hafif koşu ile ‘start’ verdi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Lens hafif koşu ile ‘start’ verdi

    Lens hafif koşu ile ‘start’ verdi
    maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam eden Kanarya, "hızlı pas" organizasyonları çalıştı. Zorya Luhansk ve Çaykur Rize maçlarında oynayamayacak olan ve Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılan Jeremain Lens ise dün hafif tempolu koşu yaptı. Adalesindeki yırtığı kapanan Hollandalı yıldıza iğne tedavisi uygulanıyor.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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