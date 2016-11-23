Lens hafif koşu ile ‘start’ verdi
Zorya Luhansk maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam eden Kanarya, "hızlı pas" organizasyonları çalıştı. Zorya Luhansk ve Çaykur Rize maçlarında oynayamayacak olan ve Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılan Jeremain Lens ise dün hafif tempolu koşu yaptı. Adalesindeki yırtığı kapanan Hollandalı yıldıza iğne tedavisi uygulanıyor.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Lens hafif koşu ile ‘start’ verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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