“Kötü başladılar ama şimdi formdalar""
Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Fenerbahçe maçının zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Onlara sürpriz yapmak istiyoruz" dedi.
Zor bir maç olacağını belirten Dmytro Grechyshkin, "İyi hazırlandık. Bizim için önemli bir maç. Umarım başladığımız andan sona ana kadar başarılı oluruz. Şu an takımımız hazır. Fenerbahçe'nin formu çok iyi durumda. Yarın ilginç bir karşılaşma olacak. Fenebahçe'nin taraftarı çok iyi. Taraftarın baskısını hissedeceğiz" dedi.
Fenerbahçe'nin formundaki değişimin sorulması üzerine Grechyshkini, "Açıkça Fenerbahçe'yi yakından takip etmiyorum. Kendi sahalarında çok iyiler. Art arda 8 galibiyetleri var. Bizimle oynadıktan sonra formlarını yükseltiler. Hocamız konsantre olmamızı istedi. Golleri kaçırmamızı istedi. Son ana kadar bunu sürdürmemizi istedi. Elimizden gelenini daha fazlasını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
Vernydub: "Fenerbahçe çok iyi durumda"
Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub ise grupta şanslarının az olmasına rağmen sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Fenerbahçe çok iyi durumda.Yüksek motivasyonlular. Belki ligin başında değillerdi ama hızla tempo kazandılar. Zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe stadına rağmen, onlara sürpriz yapmak istiyoruz" dedi.
"Yarın oyuncularımın tecrübelerini oraya koyma günü"
Avrupa Ligi'nin kendileri için tecrübe olduğunu söyleyen Yuri Vernydub, "Mancehster United, Fenerbahçe gibi takımlarla oynamak önemli. İlkler her zaman heyecan verici oluyor. Biz kuvvetli takımlarla oynuyoruz. Daha tecrübeli olacağız. Yarın oyuncularımın tecrübelerini oraya koyma günü" diye konuştu.
"Hazırlıklı geldik"
Fenerbahçe'nin zayıf yönleri hakkında da açıklamalarda bulunan Vernydub, "Türk liginde takip ettiğim kadarıyla aynı oyuncular oynuyorlar. 15 oyuncu ile oynuyorlar. İnceledik, Avrupa standartlarında bir takım. Volkan Demirel efsane bir oyuncu. Defansları çok iyi; Kjaer, Hasan Ali Yıldırım, Şener. Gerçekten çok iyiler. Forvetleri çok başarılı. Robin van Persie çok formda. İyi bir takım. Dolayısıyla biz de hazırlıklı geldik. Ama elimizden geleni yapmaya hazırız. Doğru yoldayız. Onu uygulayacağız" dedi.
Hafta sonu Galatasaray derbisi oynamalarının yorgunluk yapmayacağını aksine daha formda karşılarına çıkacaklarını vurguladı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:25
- ''Tarihe geçmeliyiz''
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BJK Beşiktaş Benfica maçında alanları çok iyi kapatmalı kompakt oynamalı.
- "Oyuncularıma saldırmayı bırakın"
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Sefeeer Iyi bir insansin 'sizden beklenen alt yapidan 2_4veya 5_6 futbolcu cikarmanizi bekliyoruz.
- "Hiçbir arkadaşım arkamdan konuşmaz"
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vedaku Kaptan dediğin hırsını koyup sahada elinden gelen her şeyi yapar ve diğer futbolculara örnek olur. Sezon başından beri adeta yürüyerek oynayan Selçuk'un egosu tavan yapmış, geçmişle yaşar olmuş. Takımın birbirinden kopuk oynadığı ve sorunları olduğu açık. Tek bir cümle 'Bundan sonra kenetlenerek GS'ın nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. ' deseydi şuan GS taraftarı yeni bir kredi açardı takıma. Ancak iyi futbolcu olmak başka kaptan olmak başkadır. Selçuk kaptanlığın ne olduğunu anlayamamış.
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