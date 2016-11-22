Yeni imzam: 18
Volkan Demirel, imzasını değiştirdiğini açıkladı: F.Bahçe'nin tecrübeli kalecisi, yıllardır kullandığı imzayı, G.Saray'ın Kadıköy'deki 18 yıllık hasretine gönderme yapacak şekilde yeniledi.
Hollandalı hoca hakkında "Advocaat inanılmaz bir adam. Psikoloji uzmanı. Tecrübe başka bir şey. Bize bazen uzak, bazen yakın oluyor. Dozunu iyi ayarlıyor. İşte, van Persie, Emenike, Aatif örnekleri... Futbolcuyu kazanmayı iyi biliyor. Sihirbaz gibi" diye konuşan Volkan, derbi sonrası Sabri'ye "Gel üçlü çektir" demesinin ayıplanacak bir şey olmadığını da belirtip, "Yendik, birbirimize takıldık" dedi.
Volkan Demirel formayı böyle imzaladı.
ÖZEL HABER - EMRE BOL
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:58
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Yeni imzam: 18 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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