 Yeni imzam: 18 – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Yeni imzam: 18

    Yeni imzam: 18

    , imzasını değiştirdiğini açıkladı: F.Bahçe'nin tecrübeli kalecisi, yıllardır kullandığı imzayı, G.Saray'ın 'deki 18 yıllık hasretine gönderme yapacak şekilde yeniledi.

    'nin, ezeli rakibi GalatasarayKadıköy'de 2-0 yenmesinin yankıları sürerken, takım kaptanı Volkan Demirel çok konuşulacak 'kişisel' bir yenilik yaptı. Tecrübeli kaleci, bir taraftar için F.Bahçe forması imzalarken 18 rakamını kullanarak, "Artık yeni imzam bu. Gelecek yılki derbiye kadar bunu kullanacağım" diye konuştu. Diğer yandan Volkan Demirel, teknik direktör Dick Advocaat için 'Sihirbaz' ifadesini kullandı.

    Hollandalı hoca hakkında "Advocaat inanılmaz bir adam. Psikoloji uzmanı. Tecrübe başka bir şey. Bize bazen uzak, bazen yakın oluyor. Dozunu iyi ayarlıyor. İşte, van Persie, Emenike, Aatif örnekleri... Futbolcuyu kazanmayı iyi biliyor. Sihirbaz gibi" diye konuşan Volkan, derbi sonrası Sabri'ye "Gel üçlü çektir" demesinin ayıplanacak bir şey olmadığını da belirtip, "Yendik, birbirimize takıldık" dedi.


    formayı böyle imzaladı.



    ÖZEL HABER - EMRE BOL
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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