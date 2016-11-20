 Böylesini görmedim – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Böylesini görmedim

    Böylesini görmedim
    'de derbi öncesi , Brezilya basınına önemli açıklmalar yaptı. Sambacı, "İki dev kulübün dev rekabeti olacak. Bu maçlarda stat tıklım tıklım doluyor. İçeride ya da dışarıda adeta bir parti gibi. Palmeiras'tayken Corinthians'a karşı oynadım. Hatta gol de attım ama Fenerbahçe ile maçları, kesinlikle böylesini görmedim. İki takım arasındaki rekabet sanki başa bir dünyadan gelmiş gibi. Gördüğüm en büyük derbi" dedi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Böylesini görmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.