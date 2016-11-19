 Flamengo’ya Diego piyangosu – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Flamengo’ya piyangosu

    Flamengo’ya Diego piyangosu
    'den teklif var. , Flamengo'ya 30 milyon real (8 milyon 331 bin euro) teklif etti, oyuncuya da aylık 2 milyon real (554 bin euro) önerdi. Brezilya basınında çıkan haberde F.Bahçe'deki kötü performansı nedeniyle Avrupa piyasasının için kapandığı, artık Çin, gibi ülkelerden teklif alabildiği detayı da paylaşıldı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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