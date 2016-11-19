Flamengo’ya Diego piyangosu
Çin'den teklif var. Shadong Luneng, Flamengo'ya 30 milyon real (8 milyon 331 bin euro) teklif etti, oyuncuya da aylık 2 milyon real (554 bin euro) önerdi. Brezilya basınında çıkan haberde F.Bahçe'deki kötü performansı nedeniyle Avrupa piyasasının Diego için kapandığı, artık Çin, Katar gibi ülkelerden teklif alabildiği detayı da paylaşıldı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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