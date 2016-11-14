Corzo'da Neymar kriteri
Scout’lar Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, Paraguay maçında izleyip performansına hayran kaldıkları 27 yaşındaki sağ beki Brezilya maçında Neymar’ın karşısında bir kez daha takip edecek. Aldo Corzo beğenilirse, transferi için resmi adımlar atılacak
Gregor y van der Wiel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Dick Advocaat'ın yeni sağ bek transferine sıcak baktığı haberlerinin arttığı dönemde, Corzo adı Kanarya için adeta ilaç olmuştu. Akbaş ve Şentürk, 27 yaşındaki futbolcuyu, Peru'nun çarşamba (Türkiye saati ile 05.15'te) günü Dünya Kupası eleme grubu maçında Lima'da Brezilya ile oynayacağı karşılaşmada bir kez daha izleme kararı aldı.
BEK AMA 13 GOLÜ-15 ASİSTİ VAR
Güney Amerika'da yayın yapan America TV'nin haberine göre; Neymar'a karşı oynayacak Corzo'nun performansı yine beğenilirse, transferi için resmi adımlar atılacak. Peru'nun Deportivo Municipal takımında oynayan Corzo, kariyeri boyunca oynadığı 225 maçta 13 gol attı, 15 asist yaptı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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