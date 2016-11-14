Corzo'da Neymar kriteri

Scout’lar Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, Paraguay maçında izleyip performansına hayran kaldıkları 27 yaşındaki sağ beki Brezilya maçında Neymar’ın karşısında bir kez daha takip edecek. Aldo Corzo beğenilirse, transferi için resmi adımlar atılacak

Fenerbahçe'nin scout'ları Kemalettin Şentürk ile Saffet Akbaş, Oscar Romero'yu izlemek için geçen hafta içinde Güney Amerika'ya gitmişler, Paraguay-Peru milli maçında Racing'li 10 numaranın son durumunu takip altına almışlardı. Romero bu maçta oldukça vasat bir görüntü çizerken, Şentürk-Akbaş ikilisi Peru'nun sağ beki Aldo Corzo'ya hayran kalmıştı. WİEL'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Gregor y van der Wiel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Dick Advocaat'ın yeni sağ bek transferine sıcak baktığı haberlerinin arttığı dönemde, Corzo adı Kanarya için adeta ilaç olmuştu. Akbaş ve Şentürk, 27 yaşındaki futbolcuyu, Peru'nun çarşamba (Türkiye saati ile 05.15'te) günü Dünya Kupası eleme grubu maçında Lima'da Brezilya ile oynayacağı karşılaşmada bir kez daha izleme kararı aldı.



BEK AMA 13 GOLÜ-15 ASİSTİ VAR

Güney Amerika'da yayın yapan America TV'nin haberine göre; Neymar'a karşı oynayacak Corzo'nun performansı yine beğenilirse, transferi için resmi adımlar atılacak. Peru'nun Deportivo Municipal takımında oynayan Corzo, kariyeri boyunca oynadığı 225 maçta 13 gol attı, 15 asist yaptı.