 Mourinho: "Sahada provokasyon yaptı" – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    : "Sahada provokasyon yaptı"

    Mourinho: "Sahada provokasyon yaptı"

    Manchester United Teknik Direktörü Jose , UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    , Fenerbahçe'nin duygusal olarak oynadığını ve galibiyetle ayrıldığını ifade ederek, "Türk ekiplerine karşı çok maç yaptım. Oyuncularım deneyimimi anlattım. Sahanızda 2,3,4-0 kazanabilirsiniz ama bu Türkiye'de tamamen farklı olabilir. Kolay olmayacağını, söyledim. Hazır olun, dedim. Maça uyuyarak başladık. İki savunmacı orta saha olmadan oynamak zor. Futbolun temeli iki kuvvetli orta sahayla başlar. Orta sahada iki sol bekle oynuyoruz. Fenerbahçe hızlı, biz yavaş başladık. Golden sonra oyun farklı hikayeye dönüştü. Oyunu önde oldukları için kontrol ettiler. Biraz provokasyon da yapabildiler. Onların suçu değil bu. Bizim suçumuz. Biz izin verdik öne geçmelerine. 2-0'dan sonra oyuncularım tepki gösterdi ve ellerinden geleni yaptı. Benim için futbol ilk saniyeden başlar ve duygusal oynanır. Fenerbahçe duygusal oynadı ve kazanmayı hak etti" dedi.

    Tecrübeli teknik adam, grupta bir puan geride olmalarına rağmen Fenerbahçe'den avantajlı durumda olduklarını vurgulayarak, "Sanıyorum, Fenerbahçe'den daha iyi bir durumdayız. 7 puanları var. Zorya'yı yenerlerse 10 puanları olur. Son maçta Feyenoord'la oynayacaklar. İkisinden birisi o maçta puan kaybedecek. Biz sadece kendimize güveniyoruz. Sonuçları beklememize gerek yok. Bu turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.

    İlk yarıda sakatlanan Paul Pogba'nın durumunu bilmediğini anlatan Mourinho, gol atma sıkıntısı çeken Zlatan Ibrahimovic'e ise güvendiğini ifade ederek, "Ibrahimovic iyi oynuyor. Çok gol kaçırıyor ama son maçlarda harikaydı. Aynı şeyi bugün söyleyemem ama her Premier Lig maçında gol atmasa bile çok iyi oynuyor. Başarısızlığı sevmeyen birisi. Hiçbir sorun yok" diye konuştu.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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