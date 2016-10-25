 Şener: İçeride birlik olmalıyız – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Şener: İçeride birlik olmalıyız

    Şener: İçeride birlik olmalıyız

    F.Bahçeli , önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

    Çok puan kaybettiklerini ve zor bir deplasmandan 3 puan almanın artı bir sonuç olduğunu belirten Şener, "Şampiyonluk için galibiyet önemliydi. Puan kayıpları olduğu sürece büyük camialarda sıkıntı oluyor. Sezon başında olduğumuz için biraz bocaladık. İçeride birlik, beraberlik olursa maç kaybetmeyiz. Konya maçı bunun bir göstergesiydi. Bunu iç sahada da yaparak önemli işler yaparız" ifadesini kullandı
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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