'Hocam valla penaltı değil'
Hakem Mete Kalkavan’a koşan tecrübeli file bekçisi, “Ayağını bana taktı. Ben ona asla deymedim. Bu karar haksızlık” dedi.
Fenerbahçe'de maç sonrası penaltı tepkisi vardı. İlk yarıda Osmanlıspor'un Regattin'in düşürülmesiyle kazandığı penaltı atışı sırasında Volkan'ın büyük bir isyanı vardı. Hakem Mete Kalkavan'a koşan Volkan, "Hocam vallahi penaltı değil. Ben ona asla değmedim. O bana ayağını taktı" diye konuştu. Ancak Kalkavan'ın kararı değişmedi. Golle sonuçlanan penaltı sonrası ise Fenerbahçe devreyi 1-0 mağlup kapattı. Maçın berabere bitmesinin ardından da penaltı pozisyonu uzun süre tartışıldı.
Volkan Demirel kritik pozisyonda Osmanlısporlu Regattin'in hakemi çok iyi yanılttığını ve ayağını kendisine taktığını belirterek, "Ustaca alınmış bir penaltı oldu ama haksızlık yapıldı. Keşke hakem pozisyonu çok daha iyi bir şekilde üzebilseydi" dedi. Volkan beraberliğin tüm takımı üzdüğünü açıklayarak, "Bunu telafi etmeye çalışacağız" dedi. Osmanlıspor'un kazandığı penaltı usta spor yorumcusu Erman Toroğlu tarafından da, "Bu pozisyon penaltı değil. Karar yanlış" diye konuştu.
Volkan Demirel kritik pozisyonda Osmanlısporlu Regattin'in hakemi çok iyi yanılttığını ve ayağını kendisine taktığını belirterek, "Ustaca alınmış bir penaltı oldu ama haksızlık yapıldı. Keşke hakem pozisyonu çok daha iyi bir şekilde üzebilseydi" dedi. Volkan beraberliğin tüm takımı üzdüğünü açıklayarak, "Bunu telafi etmeye çalışacağız" dedi. Osmanlıspor'un kazandığı penaltı usta spor yorumcusu Erman Toroğlu tarafından da, "Bu pozisyon penaltı değil. Karar yanlış" diye konuştu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
'Hocam valla penaltı değil' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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