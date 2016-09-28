İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk edecek.
Fenerbahçe, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde bu sezon Hollanda Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı tüm maçları kazanan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor. Taraftarının da desteğiyle rakibini evine puansız göndermeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, alacakları 3 puanla Süper Lig'de elde ettiği iki maçlık galibiyet serisini UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat 22.05'te başlayacak.
A Grubu'nun diğer maçında Manchester United, Ukrayna temsilcisi Zorya'yı ağırlayacak. Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.05'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Feyenoord
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2- Zorya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3- Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4- Manchester United
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
İsveçli hakem yönetecek
Fenerbahçe-Feyenoord müsabakasında İsveç Futbol Federasyonundan hakem Jonas Eriksson düdük çalacak.
Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ile Daniel Warnmark yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Daniel Gustavsson'un üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri, Martin Strömbergsson ve Markus Strömbergsson olacak.
Volkan Şen'in cezası bitecek
Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan aldığı ceza, Feyenoord maçı sonrasında bitecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Portekiz'in Braga takımıyla son 16 turu maçının ardından 31 Aralık 2016'ya kadar UEFA maçlarından men edilen Volkan'ın cezası UEFA Tahkim Kurulu tarafından 30 Eylül'e çekilmişti.
Cezası nedeniyle sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Monaco, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki Grasshoppers karşılaşmaları ile Zorya ile yapılan A Grubu'nun ilk maçında forma giyemeyen Volkan Şen, son kez bir müsabakada takımını yalnız bırakacak. Milli futbolcu, 20 Ekim'de deplasmanda yapılacak Manchester United maçında herhangi bir sakatlığı olmaması durumunda takımdaki yerini alabilecek.
Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda yer almayan Jose Fernandao ile Aatif Chahechouhe da Feyenoord karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde bu oyuncular dışında eksik bulunmuyor.
Advocaat'tan zorunlu değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, son yapılan Gaziantepspor maçının ilk 11'inde zorunlu değişikliğe gidecek.
Hollandalı teknik adam, hücumda önemli görevler verdiği Volkan Şen'i Feyenoord karşısında kullanamayacak. 69 yaşındaki teknik direktör, cezası bulunan Volkan Şen'in yerine Senegalli golcü Moussa Sow'u ilk 11'de oynatması bekleniyor. Advocaat'ın, bunun dışında kazanan takımı bozmayarak, ilk 11'de değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçına çıkacağı muhtemel ilk 11 şöyle:
Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Lens, Sow, Emenike.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:31
- Rakip Kiev, hedef zafer
Toplam 2
Yorum
unnamed Dinamo Kiev kesin alır.Derbide gördük Bjk'yi
- Aslan’da izin bitti
Toplam 1
Yorum
falcon88 akustik olayına katılıyorum inönü stadı birçok yeri açık olmasına rağmen desibel rekoru kırıldı ki bu 32 bin kişi ile olmuştu. şimdi 42 bin kişi daha baskın ses çıkmıyor malesef. aceleye geldi bazı işler. umarım yanılıyoruzdur
- Advocaat'ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
maliBa ne oldu da advocat gelmeden önce fenerin en iyisi Salih uçan ken şimdi kadroya bile giremiyor Salihe kendi mevkisi dışında neden her yerde şans verildi ? Salih Sekiz numarada ozan ve souzadan bir gömlek daha üstün olduğunu düşünüyorum
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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