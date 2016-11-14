THY Euroleague’de 7. hafta fikstürü açıklandı
THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes - Unics Kazan karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague'de 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Unics Kazan'ı ağırlayacak. Geçen hafta, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Olympiakos'u 89-87 yenerek Euroleague'de ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. İspanyol ekibi Baskonia'ya 86-52 gibi farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda Maccabi FOX ile karşılaşırken, Brose Baskets Bamberg'i 72-70 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş da evinde Rus ekibi CSKA Moskova ile oynayacak.
HY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
YARIN
20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe (Türkiye)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)
16 KASIM ÇARŞAMBA
20.15 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
HY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
YARIN
20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe (Türkiye)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)
16 KASIM ÇARŞAMBA
20.15 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..."
Toplam 11
Yorum
isminiz Malum camia malum klüp malum başkan sizsiniz Fenerbahçe camiasına böyle konusamassiniz Fransız klubu
- G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet...
Toplam 12
Yorum
misafir Şikeciler biliyorsunuz fenerasyon sizinle sallıyorsunuz hep ya tutarsa diye
- "Sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda..."
Toplam 11
Yorum
umutfb1907 sizin yaptığınız ne peki obradovic atılan ayran ne demeli sizin taraftarınız bu mu
THY Euroleague’de 7. hafta fikstürü açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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