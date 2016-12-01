''Projelerle ilgili bilgi verildi''
Türkiye Okçuluk Federasyonunun yeni yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Abdullah Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, Bakan Kılıç'a makamında ziyarette bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, ziyaretin son derece faydalı geçtiği, Bakan Kılıç'ın ileriye dönük talimat ve düşüncelerinin alındığı, federasyon faaliyetleri ve 2017 yılı başta olmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verildiği kaydedildi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:47
- Umutlarını söndürün
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Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
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......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
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Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
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