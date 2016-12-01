 ''Projelerle ilgili bilgi verildi'' – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    ''Projelerle ilgili bilgi verildi''

    ''Projelerle ilgili bilgi verildi''

    Türkiye Okçuluk Federasyonunun yeni yönetimi, 'ı ziyaret etti.

    Federasyondan yapılan açıklamada, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, Bakan Kılıç'a makamında ziyarette bulunduğu bildirildi.

    Açıklamada, ziyaretin son derece faydalı geçtiği, Bakan Kılıç'ın ileriye dönük talimat ve düşüncelerinin alındığı, federasyon faaliyetleri ve 2017 yılı başta olmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:47
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