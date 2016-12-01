''Projelerle ilgili bilgi verildi''

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Abdullah Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, Bakan Kılıç'a makamında ziyarette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ziyaretin son derece faydalı geçtiği, Bakan Kılıç'ın ileriye dönük talimat ve düşüncelerinin alındığı, federasyon faaliyetleri ve 2017 yılı başta olmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verildiği kaydedildi.