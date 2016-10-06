Süper Lig'in Kralı!

2015-16’nın başlangıcından bu yana çalıştırdığı takımlar yenik durumdayken yalnızca 7 hoca geri dönüş sevinci yaşadı. Meslektaşlarına fark atan Bursaspor’un hocası ilk sırayı aldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başlangıcından bu yana 40 haftalık periyotta az sayıda teknik adam maç çevirmeyi başardı. En az 30 maça çıkan hocalar arasında yapılan istatistikte; takımları yenik durumdayken geri dönüş sevinci yaşayan isim sayısı 7'de kaldı. Listede öne çıkan hoca ise Bursaspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu oldu. Bu periyotta 10 kez geriye düştüğü maçı galibiyetle kapatan Hamzaoğlu, önemli teknik adamları geride bıraktı, bu alanda zirveye çıktı.



AYKUT KOCAMAN TAKİPTE

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 3, şu an başında olduğu Bursaspor'la 7 maçta geri dönüş sevinci yaşayan Hamza Hamzaoğlu'nu Aykut Kocaman takip ediyor. Atiker Konyaspor'un tecrübeli çalıştırıcısı, 5 karşılaşmayı geri çevirerek ikincilikte kaldı. Hikmet Karaman Rizespor'un başında 4, Rıza Çalımbay Kasımpaşa'yla 3, Şenol Güneş Beşiktaş'la, Abdullah Avcı Başakşehir, Mustafa Reşit Akçay Osmanlıspor, Tolunay Kafkas da Kayserispor ile 2 karşılaşmayı çevirmeyi başardı.