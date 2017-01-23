Fabri kaleye duvar ördü

Kartal 4 maçtır kalesinde gol görmüyor. Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta yiyen siyah-beyazlılar, lig ve kupada oynadığı son ikişer maçta gol yemedi. Bu başarıda kaleci Fabri'nin yanı sıra defansın da payı var.