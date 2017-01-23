 Fabri kaleye duvar ördü – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    kaleye duvar ördü

    Fabri kaleye duvar ördü
    Kartal 4 maçtır kalesinde gol görmüyor. Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta yiyen siyah-beyazlılar, lig ve kupada oynadığı son ikişer maçta gol yemedi. Bu başarıda kaleci Fabri'nin yanı sıra defansın da payı var.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabri kaleye duvar ördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.