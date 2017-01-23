Fabri kaleye duvar ördü
Kartal 4 maçtır kalesinde gol görmüyor. Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta yiyen siyah-beyazlılar, lig ve kupada oynadığı son ikişer maçta gol yemedi. Bu başarıda kaleci Fabri'nin yanı sıra defansın da payı var.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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