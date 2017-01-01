Martinez atağı
Yönetim, Çin kulübü Guangzhou Evergrande’de forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez’i kiralık olarak renkleri katmak istiyor.
Beşiktaş, uzun süreli aşkı Jackson Martinez'e kavuşmaya artık çok yakın. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın geçen yıl Milano'da izlediği Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Cristian Zapata'nın menajeri ile beraber bir araya geldiği Jackson Martinez'den "Çinlileri ikna ederseniz Beşiktaş'ta oynarım" cevabı almıştı. Siyah-beyazlılar o gün bugündür Martinez'i takip ederken Ali Naibi'nin menajer Pompeo ile yaptığı görüşmede Jackson Martinez ismi bir kez daha gündeme geldi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Sezon başında Milan'da kalmayı seçen Zapata bu kez Türkiye'ye daha sıcak. Martinez içinse menajer Pompeo, Çinlilerin kiralık göndermeye sıcak olduğu bilgisini verdi. Beşiktaş, Kolombiyalı forvet oyuncusu için Guangzhou'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi olarak 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Çin ekibi, 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jackson Martinez için yaklaşık 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Martinez bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Sezon başında Milan'da kalmayı seçen Zapata bu kez Türkiye'ye daha sıcak. Martinez içinse menajer Pompeo, Çinlilerin kiralık göndermeye sıcak olduğu bilgisini verdi. Beşiktaş, Kolombiyalı forvet oyuncusu için Guangzhou'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi olarak 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Çin ekibi, 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jackson Martinez için yaklaşık 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Martinez bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
Martinez atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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