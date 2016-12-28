 Stoper adayları el yakıyor! – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Stoper adayları el yakıyor!

    Stoper adayları el yakıyor!

    Siyah-beyazlıların istediği için 7 milyon euro, için - 5 milyon euro istiyor. Kiralama teklifleri ise geri çevrildi.

    yönetimi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için planladığı takviyeleri yapmakta zorlanıyor. İlk olarak defansa kaliteli bir stoper almak isteyen yönetim, bu konuda önceliğini iki isime vermiş durumda. Bunlardan birincisi Donetsk'in stoperi Yaroslav , diğeri de Cruzeiro'da forma giyen ... Savunmada senelerdir yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen yönetim, 27 yaşındaki Shakhtar Donetsk'in stoperini ilk sıraya koydu. Ukrayna Milli Takımı'nda da oynayan 1.80 boyundaki Rakitsky, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi, 3 asist yaptı. Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik heyetin çok istediği Rakitsky için Shakhtar 7 milyon euro'nun altına düşmüyor. Beşiktaş ise bu rakamlara çıkmak istemediği için transferin önü tıkanıyor.

    MAKSİMUM 3.5 MİLYON
    Kara Kartal'ın kadrosunda görmek istediği stoperlerden biri de Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper için kulübü Cruzeiro ile bir süredir pazarlıklar sürüyor. Bonservisi üçe bölünmüş olan tecrübeli oyuncu için siyah- beyazlılar kasasından en fazla 3.5 milyon euro çıkarmayı planlıyor. Oyuncunun bonservisine sahip olan Cruzeiro ve ise rakamın 5 milyon euro'dan aşağı düşmesini istemiyor. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak yüksek maliyetinden ötürü alınamayan Cruzeiro'lu yıldızdan buna rağmen vazgeçilmiyor. 1.81 boyundaki Messias, bu sezon 8 maçta oynadı, 1 gol attı. Beşiktaş'ın iki tecrübeli stoper için kulüplerine yaptığı kiralama teklifleri ise geri çevrildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
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