Stoper adayları el yakıyor!
Siyah-beyazlıların istediği Rakitsky için Shakhtar 7 milyon euro, Manoel Messias için Cruziero-Paranaense 5 milyon euro istiyor. Kiralama teklifleri ise geri çevrildi.
MAKSİMUM 3.5 MİLYON
Kara Kartal'ın kadrosunda görmek istediği stoperlerden biri de Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper için kulübü Cruzeiro ile bir süredir pazarlıklar sürüyor. Bonservisi üçe bölünmüş olan tecrübeli oyuncu için siyah- beyazlılar kasasından en fazla 3.5 milyon euro çıkarmayı planlıyor. Oyuncunun bonservisine sahip olan Cruzeiro ve Paranaense ise rakamın 5 milyon euro'dan aşağı düşmesini istemiyor. Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak yüksek maliyetinden ötürü alınamayan Cruzeiro'lu yıldızdan buna rağmen vazgeçilmiyor. 1.81 boyundaki Messias, bu sezon 8 maçta oynadı, 1 gol attı. Beşiktaş'ın iki tecrübeli stoper için kulüplerine yaptığı kiralama teklifleri ise geri çevrildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:41
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
Stoper adayları el yakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.