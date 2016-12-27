 Divan seçimi ‘iptal’ edildi – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Divan seçimi ‘iptal’ edildi

    Divan seçimi ‘iptal’ edildi
    'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçimleri, Ali Rıza Dizdar'ın mahkemeye başvurması ile mahkemelik olmuş, kesinleşen mahkeme sonucunda da seçim iptal edilmişti. Beşiktaş yönetimi, kulübe ulaşan karar tebliğini, Divan Kuruluna ulaştırdı ve gerekenin yapılmasını istedi. Süreç işlerken Disiplin Kurulu da 'e 'kınama' cezası verdi. Yönetim, Yalçın Karadeniz'in 'kınama' cezası sonrası başkanlığı düştüğü için göreve devam eden diğer üyelerden kısa sürede seçim kararı almalarını beklediklerini de dile getirdi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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