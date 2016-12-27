Divan seçimi ‘iptal’ edildi
Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçimleri, Ali Rıza Dizdar'ın mahkemeye başvurması ile mahkemelik olmuş, kesinleşen mahkeme sonucunda da seçim iptal edilmişti. Beşiktaş yönetimi, kulübe ulaşan karar tebliğini, Divan Kuruluna ulaştırdı ve gerekenin yapılmasını istedi. Süreç işlerken Disiplin Kurulu da Yalçın Karadeniz'e 'kınama' cezası verdi. Yönetim, Yalçın Karadeniz'in 'kınama' cezası sonrası başkanlığı düştüğü için göreve devam eden diğer üyelerden kısa sürede seçim kararı almalarını beklediklerini de dile getirdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Divan seçimi ‘iptal’ edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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