 Tosic yeniden sol bekte – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    yeniden sol bekte

    Tosic yeniden sol bekte
    teknik Direktörü , Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Adriano'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle defansın solunda 'e görev veren tecrübeli teknik adam, cezası biten Marcelo'yu ise Rhodolfo ile stoperde oynattı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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