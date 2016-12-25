Tosic yeniden sol bekte
Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Adriano'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle defansın solunda Tosic'e görev veren tecrübeli teknik adam, cezası biten Marcelo'yu ise Rhodolfo ile stoperde oynattı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Tosic yeniden sol bekte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.