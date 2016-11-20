1 dakikalık SESSİZ tezahürat

Beşiktaş, Benfica maçında taraftarlarının desteğiyle işaret diliyle 1 dakikalık sessiz tezahürat yaparak bir ilki gerçekleştirecek.

Taraftarlar, böylelikle ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkati çekecek. Futbolcuların oynadığı tanıtım filminde, "Desibel rekorunu kırdık. Sırada dünyanın ilk sessiz tezahüratı var. Benfica maçında bize katıl. Ses çıkarmadan 1 dakika boyunca önce 'ırkçılığa dur de, sonra kara kartal...' Irkçılığa ve işitme engellilerin problemlerine dikkat çekelim. Dünyada bir ilki başaralım. Çünkü bizim adımız efendi Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.