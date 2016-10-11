 Aboubakar yine boş geçti – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Aboubakar yine boş geçti

    Aboubakar yine boş geçti
    Mario Gomez'in yerine gelen Vincent Aboubakar henüz beklenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Kamerunlu forvet, Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile oynanan karşılaşmada 90 dakika şans buldu. 1-1 biten mücadelede ağları havalandıramadı. 'dan kiralık olarak siyah-beyazlılara katılan Aboubakar'ın henüz resmi maçlarda golü bulunmuyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
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