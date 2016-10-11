Aboubakar yine boş geçti
Mario Gomez'in yerine gelen Vincent Aboubakar henüz beklenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Kamerunlu forvet, Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile oynanan karşılaşmada 90 dakika şans buldu. 1-1 biten mücadelede ağları havalandıramadı. Porto'dan kiralık olarak siyah-beyazlılara katılan Aboubakar'ın henüz resmi maçlarda golü bulunmuyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Aboubakar yine boş geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.