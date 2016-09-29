Zwayer Kartal'ı yaktı
Alman hakem Felix Zwayer, Dinamo Kiev'in kalecisi Rodko'nun hatalı çıkışında Talisca'yı biçtiği pozisyonda penaltıyı çalmadı. Zwayer, Kiev'in beraberlik umutlarını canlı tutarak o dakikaya kadar uyuyan Ukraynalıları adeta ateşledi.
UEFA hakemleri, Avrupa arenasında temsilcilerimizi devam ediyor! Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Dinamo Kiev karşısında 29'da Quaresma'nın golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazı yaptı.
Aboubakar'ın kafayla sektirdiği topa hareketlenen Talisca kaleci Kaleci Rudko'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar penaltı golüyle farkı 2'ye çıkarmayı beklerken Alman hakem Felix Zwayer devam kararı vererek maçın kaderini etkiledi. Ardından hareketlenen konuk takım, 65'te Victor Tsygankov'la beraberlik golünü buldu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
Zwayer Kartal'ı yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.