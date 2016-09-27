"Beşiktaş çok gol atıyor"
Dinamo Kievli futbolcu Yevhen Khacheridi ise Beşiktaş'ın gol atmayı seven bir takım olduğunu söyledi.
Khacheridi, şunları kaydetti:
"Maçla ilgili olumlu şeyler düşünüyoruz. Yarını heyecanla bekliyoruz. Son maçlarda çok gol yemeye başladık ve bu da takımın güvenini kaybetmesine neden oldu. Bu güveni tekrar kazanabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Her şey sahada belli olacak. Beşiktaş gol atmayı seven bir takım. Beşiktaş'ın iyi bir takım ve son Türkiye şampiyonu olduğunu biliyoruz. Oyun disiplinini kendi içimizde konuştuk ve ona göre oynayacağız. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Beşiktaş'ın sadece orta sahası değil kanatları da oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.
DİNAMO KİEV MAÇA HAZIR
Dinamo Kiev, karşılaşma öncesi son çalışmasını Vodafone Arena'da yaptı.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve teknik direktör Serhiy Rebrov yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ukrayna temsilcisi daha sonra karşılıklı pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Beşiktaş maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Ukrayna temsilcisinin yarınki mücadeleye Shovkovskiy, Makarenko, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Buyalskiy, Garmash, Yarmolenko, Tsygankov, Moraes muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.
Dinamo Kiev'in, grubun ilk maçında sahasında Napoli ile oynadığı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Serhiy Sydorchuk, cezalı durumda bulunuyor.
Beşiktaş, gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kaldı. Dinamo Kiev ise İtalya temsilcisi Napoli'ye evinde 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 20:25
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 23
Yorum
neoplan yaav adam adam
- "İstikrar yakalayamadı"
Toplam 1
Yorum
Tony Ben Oğuzhan'ı ne Avruoa maçlarında nede derbilerde güzel oynadığına hiç şahit olamadım , küçük bütçeli Anadolu takımlarına karşı sadece klasını konuşturuyo !!!
- Kadro yeniden değişecek
Toplam 8
Yorum
11 iskelet kadronu kur diğerlerinide formuna göre oynat
"Beşiktaş çok gol atıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.