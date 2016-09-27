"Beşiktaş çok gol atıyor"

Khacheridi, şunları kaydetti:

"Maçla ilgili olumlu şeyler düşünüyoruz. Yarını heyecanla bekliyoruz. Son maçlarda çok gol yemeye başladık ve bu da takımın güvenini kaybetmesine neden oldu. Bu güveni tekrar kazanabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Her şey sahada belli olacak. Beşiktaş gol atmayı seven bir takım. Beşiktaş'ın iyi bir takım ve son Türkiye şampiyonu olduğunu biliyoruz. Oyun disiplinini kendi içimizde konuştuk ve ona göre oynayacağız. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Beşiktaş'ın sadece orta sahası değil kanatları da oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.





DİNAMO KİEV MAÇA HAZIR

Dinamo Kiev, karşılaşma öncesi son çalışmasını Vodafone Arena'da yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve teknik direktör Serhiy Rebrov yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ukrayna temsilcisi daha sonra karşılıklı pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Beşiktaş maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ukrayna temsilcisinin yarınki mücadeleye Shovkovskiy, Makarenko, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Buyalskiy, Garmash, Yarmolenko, Tsygankov, Moraes muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Dinamo Kiev'in, grubun ilk maçında sahasında Napoli ile oynadığı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Serhiy Sydorchuk, cezalı durumda bulunuyor.

Beşiktaş, gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kaldı. Dinamo Kiev ise İtalya temsilcisi Napoli'ye evinde 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek.