Her şey Vatan için
Avrupa’nın en iyi liginin basketbolcuları bugün Spor Toto All-Star 2017 için parkeye çıkacak. Yıldızların şovunda elde edilecek tüm gelir ise şehit aileleri ve gazilere bağışlanacak.
?EN ANLAMLI ALL-STAR
"Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" parolasıyla yapılacak All- Star'da elde edilecek gelirin tamamı şehit aileleri ve gazilere bağışlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, salonun dolmasını beklediklerini kaydedip, "Omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu seneki All-Star'ın anlamı öncekilerden farklı. Elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilerimize verilecek" diye konuştu.
SPORTİVE FARKI
Parkenin sihirbazları bugün Sportive formalarıyla parkeye çıkacak. All-Star 2017'de mücadele edecek olan basketbolcular, Sportive markalı formaları giyecek. Türkiye'de sporun gelişmesine yönelik birçok faaliyete destek veren Sportive, ligde de Karşıyaka, Banvit, Balıkesir, Tofaş, Gaziantep, Büyükçekmece ve Yeşilgiresun'u giydiriyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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